Roma: Sequestrati beni per 3,5 mln di € a nota famiglia di imprenditori veneti per fallimento pilotato

Si comunica nel rispetto dei diritti degli indagati ( da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che personale appartenente al Comando Provinciale di Roma della Guardia di Finanza ha provveduto a dare esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo relativo a: beni mobili e immobili per un valore di oltre 3,5 milioni di euro – tra cui sette navi per il trasporto di passeggeri e una Mercedes CLS 350 ai membri di una famiglia veneziana attiva nel trasporto via mare di passeggeri.

Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Tivoli su richiesta di questa Procura della Repubblica, trae origine dalle meticolose ed articolate indagini condotte dai finanziari del 3° Nucelo Operativo Metropolitano di Roma, a seguito della dichiarazione di fallimento di una società di navigazione marittima operante nella laguna veneta.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Roma