Roma. Via dell’Archeologia, demolite tettoie e cancelli abusivi

(DIRE) Roma, 13 Apr. – E’ in fase di ultimazione la demolizione di tre tettoie e tre cancelli scorrevoli a Tor Bella Monaca, più precisamente in Via dell’Archeologia, costruiti ai fini di riservare parcheggi privati, per il ricovero di 5 automobili in totale, su suolo di proprietà di Roma Capitale.

Sul posto pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia di Roma Capitale, che hanno proceduto a denunciare ignoti per gli abusi edilizi perpetrati e stanno seguendo i lavori in ottemperanza alla determinazione dirigenziale di demolizione emessa dal municipio di zona. Si tratta di costruzioni prive di titoli lungo tre civici differenti. Sul posto anche personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri. (Com/Red/ Dire) 09:39 13-04-23 [FOTO DI REPERTORIO]