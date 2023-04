USA: la corte approva momentaneamente la pillola abortiva

Negli Stati Uniti una corte d’appello federale ha deciso di approvare in modo provvisorio l’utilizzo della pillola abortiva del Mifepristone, ma con regole più severe e rigide.

La sentenza è stata approvata da tre giudici della Corte d’Appello del Quinto Circuito di New Orleans, che ha deciso di mantenere tale pillola. Il farmaco più utilizzato e sicuro per interrompere le gravidanze. Finora utilizzato da 22 milioni di donne e ragazze in territorio statunitense.

Per usufruire del farmaco, la paziente dovrà recarsi di persona dal medico per ricevere il medicinale. Una settimana fa un giudice federale del Texas, aveva deciso di bloccare la vendita del Mifepristone (fonte: ansa.it).

AO