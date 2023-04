Volley. Julia Ituma trovata morta a Istanbul

Dramma nel mondo dello sport italiano. La pallavolista Julia Ituma è stata trovata morta all’alba a Istanbul davanti all’hotel in cui alloggiava con la squadra dell’ Igor Gorgonzola di Novara. Appena ieri notte aveva giocato e perso per 3 a 0 la partita di Champions League contro l’Eczacibasi Istanbul. Ancora non è chiara la dinamica relativa alla morte della giovane atleta venuta giù dalla finestra dell’albergo, come riporta l’Ansa che cita i media locali.

Le autorità turche indagano e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza la Farnesina si è subito mobilitata e sia l’ambasciata che il consolato si sono attivati per fare luce sulla vicenda ed assistere la famiglia della ragazza. Julia Ituma era una delle promesse del volley azzurro giocava nel ruolo di opposto, verrà ricordata con un minuto di silenzio su tutti i campi di pallavolo.

FMP