Casa. Sala: Affitti brevi da regolamentare, il problema sta esplodendo

‘A Milano si sente di più, ma è idea condivisa da tanti sindaci’

(DIRE) Milano, 14 Apr. – Una regolamentazione degli affitti brevi “è assolutamente necessaria, questa non è solo l’opinione di Milano, al di la di Venezia che ha già ottenuto con il dl 2022 la possibilità di fare una regolamentazione locale, ma nel colloquio con gli altri sindaci è un problema che sta esplodendo, associato al tema del caro affitti”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando con i cronisti a margine di un convegno a Palazzo Marino, commenta le parole di questa mattina della ministra del Turismo Daniela Santanchè su una legge nazionale per la regolamentazione degli affitti brevi.

“È chiaro che a Milano – aggiunge Sala – è più grande e più evidente questo problema degli affitti, ma devo dire che tanti miei colleghi sindaci mi stan dicendo che hanno lo stesso problema. Poi qua si vede in tutta la sua dimensione, ma è qualcosa che va regolamentato”.

“Io so di case da tre o quattro piani a Milano, anche in centro, che vengono liberate da affitti a lungo termine per andare su affitti brevi, e non è quello che vogliamo. Dopodiché- conclude Sala- se il singolo cittadino o la singola famiglia ha una casa in più che mette a reddito, nulla da dire, non vogliamo di certo colpire questi casi specifici”. (Bol/ Dire) 18:38 14-04-23 (foto di Repertorio)