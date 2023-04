Florida: vieta l’aborto dopo sei settimane di gravidanza

In Florida negli Stati Uniti è stato approvato il divieto di abortire nei primi 42 giorni dal concepimento, ovvero le prime sei settimane. La decisione è stata approvata dal parlamento della Florida, controllato da più Repubblicani.

Il divieto è stato firmato dal governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, possibile candidato alle prossime elezioni presidenziali del 2024. “Siamo orgogliosi di sostenere la vita e la famiglia nello stato della Florida”, dichiara DeSantis

La nuova legge in Florida prevede qualche eccezione per le prime 15 settimane, solo per vittime di stupro, incesto, e tratta di essere umani, ma la paziente dovrà fornire delle prove, come un rapporto della polizia.

AO