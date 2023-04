Meloni: non fatto abbastanza per Africa ed ora entrati attori diversi

Credo che un ruolo forte dell’Italia e dell’Europa sia opportuno

(DIRE) Roma, 14 Aprile – Riguardo l’impegno dell’Italia verso l’Africa, a partire dal cosiddetto Piano Mattei “continuo a essere convinta che questo lavoro produca molto più dello sforzo che richiede, per l’interesse nazionale italiano, per l’interesse europeo, per la stabilita’ di un continente, sul quale forse negli ultimi anni non abbiamo fatto abbastanza e che oggi vede l’ingresso di attori diversi”.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo dice da Addis Abeba alle telecamere di RaiNews24. “Io credo che nell’opera di stabilizzazione e di sviluppo dell’Africa un ruolo forte dell’Italia e dell’Europa sia opportuno”, dice Meloni. (Ran/Dire) 17:57 14-04-23