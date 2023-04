PNRR. Urso: Utilizzarlo meglio con progetti utili per transizione 5.0

‘Concentrate le risorse su incentivi a imprese e opere pubbliche’

(DIRE) Firenze, 14 Apr. – “Ci auguriamo che in un confronto che stiamo realizzando in sede europea sia possibile anche utilizzare meglio su progetti davvero cantierabili e davvero utili al sistema sociale e produttivo le risorse del Pnrr, tanto più quelle del RepowerEu e anche dei fondi strutturali di coesione, per concentrarle sugli incentivi alle imprese e sulle opere pubbliche che davvero servono per sostenere la duplice transizione ecologica e digitale”.

È quanto dichiara il ministro alle Imprese e al Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo in videomessaggio a una iniziativa sulla Toscana del 2050 in corso all’Innovation center a Firenze. “Ad esempio su un piano Transizione 5.0, evoluzione di Transizione 4.0 molto apprezzato da parte delle imprese che ponendo al centro l’innovazione tecnologica ai fini della sostenibilità ambientale insieme a quella necessaria della transizione digitale, cioè l’innovazione ecologica sostenibile e digitale, deve essere al centro di questo nuovo piano”.

Uno strumento che, avverte, “pensiamo possa essere meglio finanziato con le risorse dell’UE nei piani già prestabiliti e per i quali chiediamo che ci sia maggiore flessibilità”. (Cap/ Dire) 16:57 14-04-23