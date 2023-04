Scuola. Rampelli (FdI): Conte rimandato in matematica

(DIRE) Roma, 14 Apr. – “Temo che l’onorevole Conte non conosca il bilancio dello Stato, fatto grave per un ex Presidente del Consiglio. Se avesse letto la legge di bilancio avrebbe scoperto che sono stati stanziati oltre 600 milioni di euro in più per il 2023.

Non è la prima volta che la propaganda dei 5 Stelle va a sbattere contro la verità dei numeri che, in quanto tali, non sono opinabili. È vero anche che il Presidente Conte ha conseguito la maturità classica ed è forse poco avvezzo alla matematica, ma qui stiamo parlando di una semplice seppur importante addizione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito può raccontare tra i suoi primissimi successi dall’esordio del governo Meloni questo oggettivo passo in avanti. Conte rimandato in matematica”. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia in risposta all’On. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle. (Rai/ Dire) 19:23 14-04-23