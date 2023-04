Istanbul. Portati alla luce sandali da donna bizantini di 1.500 anni

Il ritrovamento è stato effettuato durante uno scavo presso il porto di Eleuterio, uno dei porti dell’antica Costantinopoli, capitale dell’impero bizantino

Sorprendente scoperta archeologica. Gli scienziati hanno scoperto un paio di sandali da donna di epoca bizantina di 1.500 anni ornati con un messaggio inscritto in greco, come riportato da Ancient Origins Venerdì: “Usa in salute, signora, indossa in bellezza e felicità”, recita l’iscrizione. Il ritrovamento è stato effettuato durante uno scavo presso il porto di Eleutherios, uno dei porti dell’antica Costantinopoli, capitale dell’impero bizantino, situato sotto l’odierno quartiere Yenikapi di Istanbul, in Turchia.

Le calzature dell’epoca sono state comunemente trovate durante gli scavi, inclusi altri sandali, pantofole e stivali. Altri tipi di abbigliamento scoperti hanno rivelato che i bizantini abbracciavano colori e motivi ed esportavano tessuti costosi, in particolare la seta bizantina, che veniva tessuta e ricamata per le classi superiori. Le classi inferiori adornavano abiti tinti e stampati.

Le fashioniste e gli appassionati di storia possono trovare le scarpe al Museo Archeologico di Istanbul, dove vengono conservate fino a quando non viene trovata una casa permanente. Il periodo bizantino, noto anche come Impero Romano d’Oriente, durò oltre 1100 anni, dal 330 al 1453. Gli scavi della capitale dell’Impero bizantino sono iniziati nel 2004 e hanno rivelato circa 60.000 nuovi aspetti storici di Costantinopoli. Nel 2021, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, un team di archeologi turchi ha trovato una fontana di 1.600 anni durante il restauro dell’antico Palazzo Boukoleon, una delle più antiche strutture di epoca bizantina a Istanbul.