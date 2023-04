Roma. Maltempo, Gualtieri: al lavoro su allagamento Prati Fiscali

“A cittadini evacuati garantita stanza in hotel”

(DIRE) Roma, 15 Apr. – “Siamo al lavoro da alcune ore per affrontare le conseguenze dell’allagamento che ha interessato la zona di Prati Fiscali: è l’unico intervento ancora in corso tra tutti quelli avvenuti durante questa giornata caratterizzata dalla forte ondata di maltempo che ha investito la città. La situazione nel III Municipio è stata determinata dal guasto all’impianto di sollevamento della rete fognaria di Val Melaina che Acea ha già riparato ma che ora necessita di ritornare gradualmente alla piena funzionalità. Il guasto e il conseguente allagamento hanno purtroppo costretto l’evacuazione di alcuni nuclei familiari residenti in Vicolo dei Prati Fiscali e in via di Val Melaina. A tutti è stata prontamente garantita una sistemazione temporanea in albergo”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri su Facebook.

“Ringrazio i Vigili del Fuoco, gli operatori e i volontari della Protezione Civile, gli agenti della Polizia Locale che da subito sono stati al fianco di tutti coloro hanno avuto bisogno di soccorso e a cui va la nostra solidarietà e il nostro supporto. Ringrazio anche l’assessora Segnalini e Paolo Marchionne Presidente III Municipio, da subito arrivato sul posto per monitorare e affrontare i disagi causati da questa situazione”, ha concluso. (Uct/ Dire) 19:56 15-04-23