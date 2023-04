Tutto pronto per il giro ciclistico metropolitano cofinanziato dalla Regione

Princi: “occasione eccezionale di marketing territoriale e culturale”

“Il Giro ciclistico che attraverserà ben 20 Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sarà un’importante occasione di promozione e di valorizzazione dei nostri borghi”.

A dirlo è la vice presidente della Regione Calabria con delega allo sport Giusi Princi che inoltre afferma: “Abbiamo sostenuto finanziariamente la manifestazione cofinanziarndo la Città metropolitana di Reggio Calabria, perché dopo più di un decennio di stop, il ritorno della corsa ultracentenaria è un bel segnale di ripartenza.

Sport, Benessere, Cultura, Tradizione, Socialità e Turismo, sono espressioni di un Giro che riesce a racchiudere quell’armoniosità dei valori evocati dalla nostra Costituzione e che, come Enti, abbiamo il dovere di tutelare, attraverso una lungimirante promozione territoriale. Con il presidente Occhiuto e con la Giunta tutta, lavoriamo per narrare una Calabria diversa, una Regione che promuove sinergie tra Istituzioni, al di là degli steccati ideologici, per sostenere i territori, per scoprire e far apprezzare anche attraverso lo sport, le iniziative sociali con importanti ricadute in termini di promozione turistica, di sviluppo economico, di valorizzazione delle nostre realtà comunali.

Il Giro ciclistico è, infatti, connubio formidabile di sport, storia e bellezze paesaggistiche, un’occasione eccezionale di marketing territoriale ed anche culturale – conclude il Vicepresidente Princi – ideale per valorizzare anche in questa circostanza i Bronzi di Riace, considerando che la partenza del Giro avverrà proprio dal borgo in cui sono stati ritrovati 50 anni fa. L’obiettivo è veicolare al resto d’Italia messaggi sani, positivi, che orgogliosamente partono proprio dalla Città Metropolitana di Reggio e dalla Calabria tutta.”