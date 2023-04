USA: la Corte Suprema mantiene l’accesso alla pillola abortiva

La battaglia per l’accesso alla pillola abortiva continua negli Stati Uniti. Il giurista repubblicano Samuel Anthony Jr Alito e la Corte Suprema americana hanno garantito il pieno accesso alla pillola abortiva. La notizia è stata riporta dalla CNN. La proposta è stata accetta dopo che Biden e la sua amministrazione e alcune case farmaceutiche avevano presentato un appello al massimo tribunale americano.

Due settimane fa un giudice del Texas aveva sospeso la vendita della pillola del mifepristone, uno dei farmaci più utilizzati e sicuri per interrompere una gravidanza. Dopo la sentenza del giudice, il dipartimento di Giustizia americano aveva chiesto alla Corte Suprema di intervenire al più presto.

Il giudice del massimo tribunale Usa ha dato tempo ai giudici fino a mercoledì per pronunciarsi in via definitiva (fonte: rainews.it).

AO