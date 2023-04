G7 clima. Fermare l’inquinamento dovuto alla plastica

09:00 – E’ il momento di un’azione decisa e concreta contro l’inquinamento ambientale provocato dalla plastica, dalle micro plastiche e dalle plastiche industriali.

E’ questa la dichiarazione rilasciata al latere dei lavori del meeting nonchè l’obiettivo principale deciso dai Ministri dell’Ambiente e del Clima presenti al G7 di Sappor, in Giappone.

La decisone dovrebbe mettere fuori utilizzo e successivamente fuori produzione sia la plastica usa e getta che quella che non non è riciclabile entro l’anno 2040. L’inquinamento derivante dall’utilizzo delle plastica era al centro dell’incontro sui cambiamenti climatici, l’energia, la biodiversità, gli oceani.

Sempre in tema d’inquinamento ambientale i ministri hanno ribadito la decisione di accelerare “l’abbandono dei combustibili fossili in tutti i settori, una volontà già manifestata in passato ma mai realmente attuata da tutti i paesi membri, è stata fissata quindi una nuova scadenza. La nuova data individuata dal G7 è il 2050, anno entro cui deve avvenire l’eliminazione (graduale) dei combustibili fossili nei sistemi energetici.

