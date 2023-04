G7. Gava: Soddisfazione per biocombustibili sostenibili

(DIRE) Roma, 16 Aprile – “Le risultanze del G7 Clima, Ambiente ed Energia di Sapporo ci impegnano tutti in una sfida ambientale globale non più procrastinabile.

Torniamo con una comunione di intenti importante, a cui dovranno seguire azioni concrete, e scadenze decisive, come quella assunta sullo stop all’inquinamento da plastica. Siamo soddisfatti per il riconoscimento ottenuto dall’Italia rispetto ai biocombustibili sostenibili, che consideriamo decisivi per una transizione energetica graduale e funzionale alla protezione dell’economia e alla crescita.

La presidenza italiana saprà ripartire da qui per avanzare in maniera decisa ma pragmatica nel percorso di decarbonizzazione”. Lo dichiara il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Vannia Gava all’esito del G7 svoltosi a Sapporo, Giappone. (Uct/ Dire) 14:40 16-04-23