INPS. Al via l’accoglienza dei ‘Consulenti di Protezione Sociale’

Ingresso nell’Istituto dei 4.124 vincitori del concorso

(DIRE) Roma, 16 Apr. – Prende il via il 17 Aprile con la firma del contratto e l’illustrazione (attraverso un kit dedicato) delle principali informazioni per orientarsi nel mondo Inps, l’ingresso nell’Istituto dei 4.124 vincitori del concorso pubblico per il reclutamento dei “Consulenti di protezione sociale”. Successivamente, dal 18 al 26 Aprile (ogni giorno dalle 9:30 alle 14:00) – presso l’Auditorium Calipari della Direzione generale (viale Aldo Ballarin, 42) – saranno erogate (in collegamento con tutto il territorio nazionale) le prime 6 giornate di un percorso formativo articolato in ben 7 moduli didattici: Accoglienza, Orientamento, Engagement, Inserimento, Accompagnamento, Valorizzazione e Formazione obbligatoria.

In particolare, il 18 Aprile, dopo i saluti istituzionali del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, interverranno il Presidente, il Direttore generale, gli altri organi di vertice dell’Istituto, i Direttori della Dc Risorse umane e della Dc Formazione e Accademia INPS.

Nelle giornate successive, daranno il loro contributo Direttori centrali e territoriali che – nell’ambito di incontri, tavole rotonde e video testimonianze – illustreranno ai neoassunti argomenti di rilievo per l’Istituto, all’interno di tematiche di ampio respiro quali “Vicino al cittadino: valori, pratiche, strumenti”, “I servizi al Paese”, “Il Centro e il Territorio”, “Generazioni al lavoro e Non”, “Gestione e sviluppo del personale”.

Il direttore generale Vincenzo Caridi ha così commentato questo percorso così sfidante per la vita dell’Istituto: “Si tratta di un momento importante per tutta la comunità INPS: l’ingresso di nuove risorse – giovani e preparate – serve a dare un’ulteriore spinta al nostro processo di crescita. Per rispondere ai bisogni degli utenti, per erogare prestazioni e servizi in maniera semplice e diretta a 60 milioni di italiani, occorre rinnovare competenze e professionalità.

Il Concorso che abbiamo espletato va esattamente in questa direzione: è un investimento sul futuro, un passo fondamentale per creare valore pubblico”. (Com/Tar/ Dire) 16:04 16-04-23