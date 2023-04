Migranti. Gasparri: necessarie modifiche su norme vigenti

(DIRE) Roma, 16 Apr. – “Un intervento legislativo che riveda le regole sulla protezione umanitaria è indispensabile e urgente. Basta polemiche strumentali sul tema. L’emendamento unitario del centrodestra a mia prima firma al Decreto flussi, presentato per modificare le norme vigenti, va in questa direzione. Negli anni infatti l’uso strumentale della protezione umanitaria ha praticamente attuato una sanatoria permanente. Per questo riteniamo che vada fatta chiarezza, e il lavoro del centrodestra servirà a stabilire norme ben definite.

Sull’immigrazione e sull’accoglienza l’Italia infatti non deve prendere lezioni da nessuno, ha fatto tanto, e tanto stiamo facendo anche in questi giorni con l’arrivo di migliaia e migliaia di stranieri salvati in mare e accolti dal nostro Paese. Ma non si può andare oltre e soprattutto non da soli. C’è bisogno di un intervento da parte dell’Europa e della comunità internazionale per scongiurare il tracollo della Tunisia che rappresenterebbe un enorme problema con l’aumento esponenziale di partenze verso l’Italia. Il tempo delle parole è finito, ora tutte le istituzioni si facciano carico di questa vicenda in maniera concreta”. Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI). (Com/Tar/ Dire) 21:49 16-04-23