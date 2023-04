Piergemma Laganà ci parla della mostra “Penelope” e dei suoi quadri

Oggi siamo in compagnia dell’artista reggina, Piergemma Laganà. La pittrice ha concluso da appena una settimana la mostra di quadri “Penelope”. Ne abbiamo approfittato per porgerle qualche domanda relativa al suo lavoro ed alle esperienze e le soddisfazione che le ha reso sino ad oggi.

Cosa ti fornisce l’ispirazione quando realizzi i tuoi quadri?

Quando realizzo i miei quadri, ho delle emozioni che necessitano di essere trasmesse, avverto l’esigenza di comunicare un messaggio agli altri. Per realizzare i miei dipinti, mi basta un pennello, una tela e dei colori (l’indispensabile).

Quali sono i materiai che utilizzi principalmente?

Per la realizzazione dei miei quadri, preferisco gli acrilici e tra le tinte quello che prediligo è il colore dorato.

Hai partecipato a tante mostre in molti città d’Italia, c’è ne una che ricordi in maniera diversa dalle altre?

Ho partecipato a tante mostre, ma quella che ricordo particolarmente è la mia prima mostra pittorica, tenutasi a Firenze presso il Caffè Storico ” Le Giubbe Rosse”. Durante la quale c’è stato l’ intervento del critico d’ Arte Corrado Marsan. Il suo evidenziare ” l’ onestà ” di fondo alla mia opera artistica è stata una bella sensazione.

A proposito di sensazioni, hai appena concluso la tua mostra “Penelope” che riscontri hai avuto?

Per quanto concerne la mia ultima mostra pittorica dal titolo ” Penelope” mi ha lasciato sensazioni di gioia per aver colto molto interesse e curiosità in chi ha visitato l’esposizione dei miei quadri qui a Reggio Calabria.

Quale quadro di “Penelope” ha riscosso maggior successo?

Dunque… un riscontro positivo… Da quello che ho potuto constatare, il quadro che ha suscitato, in questa mostra, più interesse è quello dal titolo ” Agosto”. I segni tribali presenti nel dipinto hanno catturato l’attenzione del pubblico, attratti forse anche dalla “gioiosità” che il quadro trasmetteva.