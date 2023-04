Siccità. Battistoni (FI): grande risultato decreto, premiata forza Governo

(DIRE) Roma, 16 Apr. – “Il decreto siccità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con specifiche disposizioni urgenti dedicate al contrasto della crisi idrica e con il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture irrigue, è un risultato straordinario che premia la coerenza e la coesione del governo”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera, Francesco Battistoni.

“Il risultato ottenuto – aggiunge- è la risposta più immediata alle richieste provenienti dai territori, dalle associazioni di riferimento e dalle organizzazioni professionali dell’agroalimentare che mai come quest’anno stanno subendo una grave crisi che si ripete sia nelle produzioni che nella economia” . “Il decreto- prosegue Battistoni- va esattamente nella direzione auspicata da Forza Italia che ha fortemente sostenuto a livello nazionale ma anche nel dibattito europeo, la necessità di porre fra le priorità da adottare in ambito legislativo la norma sugli invasi così come quella sugli impianti di desalinizzazione, contenuti nel Decreto”

“L’obiettivo ottenuto- conclude Battistoni- è il risultato di un lavoro attento e costante fatto di interlocuzioni con il tessuto produttivo del Paese ed con il via libera al decreto è la conclusione dell’azione del governo che risponde concretamente alle esigenze con visione e programmazione”. (Com/Tar/ Dire) 21:01 16-04-23