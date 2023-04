ATAM: Torna il Bonus Trasporti, da domani 18 Aprile 2023

Torna il bonus Trasporti da domani 18 Aprile 2023 sarà possibile richiedere il bonus trasporti per i nostri abbonamenti (mensili, trimestrali, annuali e scolastici). Sarà possibile chiedere nuovamente il bonus, ma sempre fino ad esaurimento dei fondi ministeriali, ragion per cui potrete continuare ad acquistare e o prenotare abbonamenti. Gli abbonamenti potranno essere sia urbani che extraurbani, sia cartacei che digitali sull’app ATAM trasporti e sosta. Requisiti: Potranno ottenere il Bonus le persone fisiche che nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro da certificare con una autodichiarazione direttamente sulla piattaforma.

COME FUNZIONA:

Richiedi il bonus sulla piattaforma informatica del ministero https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it autenticandoti con Spid o Cie. Recati con il QRcode generato presso i nostri uffici al Terminal Botteghelle dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

Se desideri che l’abbonamento sia digitale sull’app ATAM Trasporti e Sosta: una volta ottenuto il bonus, prima di venire nei nostri uffici per riscattarlo scarica l’app ATAM Trasporti e Sosta sul tuo smartphone e registrati (in caso di abbonamento per il proprio figlio la registrazione dovrà essere a nome suo).

Se desideri prenotare il tuo abbonamento scrivici una mail a info@atam-rc.it inserendo:

Copia del bonus richiesto, tipologia dell’abbonamento desiderato (mensile/annuale/trimestrale/scolastico), data scelta come decorrenza dell’abbonamento (Maggio 2023 o Giugno 2023 e così via), un tuo contatto cellulare, tipologia di abbonamento se tradizionale o su app. In quest’ultimo caso comunicaci la mail dell’account già attivo sulla nostra app “ATAM – Trasporti e Sosta” su cui inserire l’abbonamento scelto. Il nostro personale provvederà ad evadere la pratica entro 72 ore lavorative.

ATTENZIONE: se hai bisogno di assistenza per la richiesta del bonus, per scaricare la nostra app ti aiutiamo noi, basta venire negli orari su indicati muniti di SPID all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Terminal Botteghelle. Mentre con la Carta di Identità Elettronica dovrai effettuare da casa o da un caf l’operazione di richiesta del Bonus.

ULTERIORI INFO

Per l’ottenimento del Bonus Trasporti consulta le FAQ del ministero al link: https://urponline.lavoro.gov.it.