Brasile: incontro tra Lula e il ministro degli esteri russo

Il Presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, oggi riceverà la visita del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, i due parleranno di diversi argomenti, tra cui la guerra in Ucraina. Qualche settimana fa il leader brasiliano era andato in Cina per incontrare il suo omologo Xi Jinping.

Tra i due vi era stata una buona intensa, hanno parlato di tanti temi, tra cui il conflitto in Ucraina. Lula a Pechino, ha parlato in modo negativo degli Stati Uniti, riferendosi alla guerra in corso, e ha espresso amarezza all’ambasciata Usa a Brasilia.

L’incontro con Lavrov dovrebbe svolgersi al Palacio do Planalto, secondo quanto riporta il portale Metropoles e la radio Cbn. Per il politico russo sarà una giornata pieni di incontri, per primo incontrerà a Palacio do Itamaraty, il ministro degli Esteri, Mauro Vieira (fonte: ansa.it).

AO