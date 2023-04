G7. Kishida (Giappone): misure straordinarie per sicurezza summit

Dopo attentato a comizio, primi ministri attesi a Hiroshima

(DIRE) Tokyo, 17 Apr. – “In un momento in cui leader provenienti da tutto il mondo sono in visita in Giappone, il nostro Paese è chiamato ad uno sforzo senza precedenti per garantire sicurezza e protezione. E’ imperdonabile che un atto così violento sia stato commesso durante una campagna elettorale”: lo ha dichiarato in conferenza stampa il primo ministro giapponese Fumio Kishida, recentemente scampato a un attentato nel corso di un comizio a Wakayama.

“Prenderemo misure straordinarie per garantire la sicurezza nel Paese in vista della riunione dei primi ministri del G7 di Hiroshima il prossimo mese”, ha aggiunto Kishida, che appena sabato scorso è stato vittima, a meno di un anno dall’omicidio dell’ex primo ministro Shinzo Abe in circostanze simili, di un tentato omicidio da parte di un 24enne subito arrestato dalle forze dell’ordine. (Jief/Dire) 10:41 17-04-23