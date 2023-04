G7. Tajani: Italia vuole rafforzare presenza indo-pacifico

Ministro degli Esteri a Karuizawa: con inclusività e collaborazione

(DIRE) Roma, 17 Apr. – Proseguono in Giappone, a Karuizawa, i lavori del vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi del G7, a cui sta partecipando il viceresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

Dopo la prima riunione di ieri, la giornata di oggi si è articolata in diverse sessioni tematiche che hanno riguardato: la situazione nell’Indo-Pacifico, con un focus sul Sud Est asiatico e sui Paesi delle Isole del Pacifico; gli ultimi sviluppi nella guerra in Ucraina; i rapporti del G7 con i principali partner internazionali; la situazione in Medio Oriente, con particolare attenzione all’Iran, e quella in Asia Centrale, soprattutto con riferimento all’Afghanistan.

“L’Italia vuole rafforzare la sua presenza nell’Indo-Pacifico, regione di crescente rilevanza geopolitica ed economica”, ha sottolineato il vicepremier, “puntando su un approccio improntato all’inclusività e alla collaborazione. Vogliamo contribuire a mettere in sicurezza le rotte commerciali e promuovere un ordine regionale libero, sicuro e prospero”.

Con riferimento all’Iran, Tajani ha posto l’accento sull’importanza di un “approccio fermo, ma sempre basato sui principi di proporzionalità e progressività delle sanzioni”. Il governo italiano vuole comunque mantenere un canale di dialogo con le autorità iraniane per tenere aperto un confronto sul programma nucleare e sui temi della sicurezza regionale del Medio Oriente.

Sull’Afghanistan, il ministro ha ribadito che “l’Italia ritiene inaccettabili le restrizioni imposte dai Talebani alle libertà e ai diritti fondamentali delle donne e delle ragazze afghane“. A margine dei lavori, Tajani ha già avuto colloqui bilaterali con gli omologhi di Giappone e Canada. (Com/Vig/Dire) 13:36 17-04-23