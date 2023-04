Karate. Trionfo della Fortitudo 1903 alle qualificazioni dei Campionati Nazionali di Pizzo Calabro

Quattordici karateka reggini qualificati alle finali nazionali “Esordienti” e la Fortitudo 1903 si classifica al primo posto tra 18 società calabresi

Indette dalla FIJLKAM, unica Federazione riconosciuta dal CONI, si sono svolte sabato 15 Aprile u.s. a Pizzo Calabro (VV) le fasi di qualificazione dei campionati italiani Esordienti, maschili e femminili, di Karate riservati agli Atleti nati negli anni 2010 e 2011. Hanno preso parte all’evento 18 Società Sportive che operano in Calabria con la partecipazione di 84 Atleti, 35 femmine e 49 maschi. La Fortitudo 1903, allenata da Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali e presieduta dal Prof. Riccardo Partinico, ha gareggiato con 19 Atleti, 11 femmine e 8 maschi.

L’Insegnante Tecnico Alessandra Benedetto ha dichiarato: “Siamo riusciti ad ottenere questo risultato grazie ai nostri ragazzi che, con impegno, serietà e passione, hanno seguito gli allenamenti presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” e l’Accademia del Karate. La finale nazionale in programma ad Ostia Lido nei giorni 5, 6 e 7 maggio p.v., sarà una fase molto più difficile. Come in tutte le competizioni sarà necessario avere concentrazione, determinazione ed un po’ di fortuna”.

L’Insegnante Tecnico Rossella Zoccali: “Abbiamo sottoposto i ragazzi ad un percorso di preparazione fisica specifica ed i risultati si sono visti sul tappeto di gara, adesso sarà importante stimolare azioni reattive e sperare che riescano ad applicare le strategie di combattimento.

Il Presidente Partinico: “14 medaglie conquistate, 2 d’oro, 6 d’argento e 6 di bronzo sono un record nazionale, nessuna società in Italia è riuscita, in questa gara, a qualificare un numero così consistente di atleti. Il risultato è il frutto di un progetto iniziato nel 2021 che prevedeva il potenziamento del settore giovanile della società, l’affidamento degli allenamenti ai nostri giovani Insegnanti Tecnici con esperienza agonistica e la promozione del Karate sul proprio territorio. Mi auguro che ad Ostia Lido, il prossimo 7 maggio, possa essere una festa dello sport per la Fortitudo 1903, per i nostri Atleti e per i loro Genitori”.

I RISULTATI DEGLI ATLETI DELLA FORTITUDO 1903:

Chirico Chiara, 62 Kg, medaglia d’oro;

Malara Matilde, 35 Kg, medaglia d’oro;

Colarossi Clarissa, 62 Kg, medaglia d’argento;

Longo Sara, medaglia d’argento; 28/35 Kg,

Nicolazzo Barbara, 45 Kg, medaglia d’argento;

Chirico Angelo, 68 Kg, medaglia d’argento;

Cuzzocrea Antonino, 53 Kg, medaglia d’argento;

Santoro Francesco, 38 Kg, medaglia d’argento;

Guarino Federica, 45 Kg, medaglia di bronzo;

Irace Arianna, 45 Kg, quinta classificata;

Pizzi Clara, 50 Kg, medaglia di bronzo;

Barbaro Michele, 58 Kg, medaglia di bronzo;

Barillà Domenico, 48 Kg, medaglia di bronzo;

Forgione Ettore, 58 Kg, medaglia di bronzo;

Giarmoleo Samuele, 53 Kg, medaglia di bronzo;

De Stefano Diana, 50 Kg, quinta classificata;

Nava Alessandro, quinto classificato, 38 Kg;

Longo Roberta, settima classificata, 35 Kg;

Vacalebre Miriam, 35 Kg, settima classificata.