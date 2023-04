Migranti. Mattarella: Nessuno stato può da solo, UE superi regole da preistoria

(DIRE) Roma, 17 Apr. – “Abbiamo parlato di migrazioni, fenomeno che la Polonia conosce bene, non soltanto per la grande ospitalità che generosamente viene offerta a milioni di profughi ucraini – e questo è oggetto di ammirazione da parte dell’Italia – ma anche per quello che è avvenuto ai confini con la Bielorussia con introduzioni clandestine di immigrati.

Come noi sappiamo bene in Italia, per la grande affluenza in crescita dai Paesi Africani e Asiatici, che il problema deve essere affrontato dall’Unione europea come problema dell’Unione: nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale ma l’Unione può farlo con un’azione coordinata e ben organizzata dell’UE”.

Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la conferenza stampa a Varsavia al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica di Polonia Andrezej Duda nell’ambito della visita di Stato che avrà termine mercoledì con tappe ad Auschwitz e Cracovia. “Questo è un tema – continua Mattarella – che richiama la responsabilità dell’Unione e richiama la nuova politica di immigrazione e di asilo dentro l’Unione superando vecchie regole che sono ormai della preistoria”. (Mar/ Dire) 13:39 17-04-23