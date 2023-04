Roma. Stupefacenti: 4 persone arrestate

Non conosce sosta l’attività degli uomini della Polizia di Stato della Questura di Roma volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con servizi dedicati su tutto il territorio della capitale e in provincia, grazie alla collaborazione sinergica dei Distretti e dei Commissariati.

Gli agenti del Distretto Primavalle hanno arrestato un 35enne romano in zona Mezzocammino. I poliziotti, al termine di approfondite attività info-investigative, hanno accertato che l’uomo era solito noleggiare delle piccole utilitarie ed impiegarle per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Distretto Primavalle hanno arrestato un 35enne romano in zona Mezzocammino. I poliziotti, al termine di approfondite attività info-investigative, hanno accertato che l’uomo era solito noleggiare delle piccole utilitarie ed impiegarle per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Hanno quindi osservato i suoi spostamenti e, dopo averlo fermato per un controllo, lo hanno trovato in possesso di 1 kg di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 3 telefoni cellulari ed un importo di oltre 29 mila euro in contanti. L’arresto dell’uomo è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per il 35enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

In zona Centocelle, al termine di un’attenta ed accurata attività indagine, gli agenti del Commissariato Colombo hanno individuato l’appartamento dal quale un 26enne romano aveva intrapreso un’attività di spaccio. I poliziotti, dopo aver circondato il perimetro dell’abitazione, hanno bussato alla porta. L’uomo, vistosi scoperto, ha inizialmente tentato la fuga dal balcone ma, accortosi di essere stato circondato, ha tentato di nascondere la droga all’interno della sua camera.

Nonostante ciò i poliziotti, nel procedere alla perquisizione all’interno dell’abitazione, hanno rinvenuto circa 800 grammi di hashish e 555 euro in contanti, oltre a 3 coltelli intrisi di sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione. Dopo la convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.Infine, gli agenti della Sezione Volanti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare e ad arrestare in via Prenestina 2 ragazzi italiani, un 19enne ed un 18enne.

I poliziotti hanno fermato il veicolo e hanno proceduto al controllo dello stesso rinvenendo, sotto il sedile, oltre 450 grammi di cocaina, nonché la somma di 620 euro. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati trovati ulteriori involucri di plastica contenti 4 grammi di hashish e materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente.