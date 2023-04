Terremoti. Schifani: formare alla prevenzione e alla solidarietà

Inaugurata a Palermo la mostra itinerante della Protezione Civile

(DIRE) Palermo, 17 Apr. – “Questa mostra itinerante sui terremoti, che oggi si apre a Palermo, è una iniziativa interessante e desidero ringraziare la nostra Protezione civile sia nazionale che regionale perché sono un fiore all’occhiello del nostro Paese e della nostra Sicilia. Occorre formare le nuove generazioni, ma anche noi stessi, alla prevenzione, alla solidarietà, alla collaborazione, alla conoscenza di quelli che sono gli effetti di grandi calamità naturali”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, inaugurando la mostra itinerante ‘Terremoti d’Italia’ a Palermo.

“In questi momenti il nostro Paese ha sempre dimostrato grande serietà, grande senso di responsabilità, grande volontà di collaborare e di interagire con chi viene colpito da questi eventi – ha aggiunto -. Ritengo importante anche la presenza oggi di tanti giovani perché possano acquisire la cultura del sapere e della conoscenza di quelli che sono momenti di calamità che possono mettere in difficoltà interi paesi e intere generazioni. L’Italia ha dimostrato in passato di essere un Paese fortemente solidale facendo sempre la propria parte, tutte le volte in cui è stato necessario dare un apporto al sistema internazionale e mandando migliaia di volontari e soccorritori a causa di eventi tellurici che hanno scosso l’opinione pubblica mondiale. E continuerà a fare del proprio meglio – ancora Schifani – in virtù di un principio che la solidarietà e la collaborazione intergenerazionale e internazionale sono un asset del nostro sistema di vita”. (Com/Sac/Dire) 16:13 17-04-23