USA: sparatoria, quattro morti

Una terribile tragedia si è consumata nelle strade dell’Alabama negli Stati Uniti, durante una festa di compleanno vi è stata una sparatoria. Quattro persone sono state uccise, 28 i feriti in gravi condizioni (la maggior parte sono adolescenti). Il party era stato organizzato da un ragazzo di 16 anni all’interno di uno studio di danza.

Joe Biden dopo aver saputo, è subito intervenuto per esprimere la propria vicinanza alla famiglia delle vittime. Il leader americano più e più volte aveva promesso di fermare la folle strage delle armi, ma le sue parole non sono state mantenute. Gli stessi repubblicani si oppongono, sottolineando il diritto di ogni cittadino di avere un’arma per la propria difesa personale. Da inizio 2023 ci sono state 163 sparatorie nel suolo a stelle e strisce secondo il Gun Violence Archive.

Del killer non si sa niente, la polizia non ha voluto diffondere nessun tipo di notizia, nemmeno in merito al suo presunto arresto (Fonte: agi.it).

AO