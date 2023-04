Cina. Borrell (UE): rivale non democratico ma dialogo deve continuare

4 i pilastri suggeriti: Valori, Economia, Taiwan ed Ucraina

(DIRE) Strasburgo, 18 Apr. – “Nonostante sia nostro rivale, non bisogna smettere di parlare con la Cina solo perché non è una democrazia”. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la Sicurezza comune Joseph Borrell durante la settimana di sessione plenaria del Parlamento europeo e nel corso di un dibattito chiesto dagli eurodeputati per “una strategia coerente per le relazioni UE-Cina”. Borrell ha suggerito una strategia che si basi su quattro elementi: i valori, la sicurezza economica, Taiwan e l’Ucraina. Sul primo Borrell ha constatato la mancanza della “stessa visione tra Ue e Cina sui diritti umani e i diritti fondamentali della persona”. Secondo Borrell “la Cina porta avanti una narrativa che subordina i diritti fondamentali allo sviluppo economico, noi vogliamo libertà politiche e progresso economico, e dobbiamo difendere questa nostra posizione”.

In riferimento invece alla sicurezza economica, l’alto rappresentante ha parlato di una relazione “squilibrata”: “il nostro deficit è abissale e non smette di crescere, e la nostra posizione è squilibrata perché siamo dipendenti da alcuni prodotti che ci rendono vulnerabili: occorre per cui rimodulare la nostra catena di approvvigionamenti sempre nel rispetto dei principi dell’Organizzazione mondiale del commercio”. Riferendosi a Taiwan l’alto diplomatico ha parlato di “questione fondamentale per l’Europa; un’implicazione militare non solo è intollerabile in termini morali ma ci esporrebbe a un grande rischio dal punto di vista economico poiché è il principale attore nella produzione dei semiconduttori più avanzati”.

Agganciandosi al conflitto in Ucraina, Borrell ha osservato: “Per essere una superpotenza geopolitica dobbiamo essere presenti in ogni regione del mondo. Le nostre relazioni con la Cina non si possono sviluppare stabilmente se la Repubblica popolare non usa la sua influenza nei confronti della Russia per far cessare il conflitto”. (Pis/ Dire) 13:57 18-04-23