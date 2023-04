Comunali. A Trapani ex giocatore di basket Mannella in lista con Tranchida

Fu l’anima della prima squadra siciliana che raggiunse l’ A1

(DIRE) Palermo, 18 Apr. – L’ex giocatore di basket Francesco Mannella si candida per un posto al consiglio comunale di Trapani in una delle liste a sostegno del sindaco uscente Giacomo Tranchida. Mannella, nativo di San Giovanni Valdarno (Arezzo) ma trapanese d’adozione, è una bandiera del basket locale: per dieci anni, dal 1982 al 1992, ha vestito la maglia della Pallacanestro Trapani portando il club fino all’olimpo della Serie A1.

Nella stagione 1991-1992 Trapani fu la prima squadra siciliana a giocare nel massimo campionato e Mannella, play-maker ‘tascabile’, fu l’anima della formazione siciliana che, neo promossa in A2 nella stagione precedente, centrò il doppio salto di categoria e l’ingresso nell’olimpo del basket grazie alla guida di Gianfranco Benvenuti.

Mannella, che in passato è stato anche assessore allo Sport del Comune di Trapani, è nella lista ‘Noi trapanesi con Tranchida’. (Sac/Dire) 16:55 18-04-23