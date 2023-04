Genova. Droga nel magazzino della panetteria

Comando Provinciale di Genova – Genova , 18/04/2023 11:13

Nell’ambito della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, ieri pomeriggio, in due differenti episodi, i carabinieri del Comando Compagnia di Genova Sampierdarena hanno arrestato un uomo e ne hanno denunciato un altro per detenzione di hashish ai fini di spaccio. Nel primo caso l’attività investigativa ha permesso di risalire ad un panettiere 35 enne di nazionalità albanese, titolare di un panificio nel Ponente genovese.

Durante la perquisizione dell’attività commerciale sono stati trovati nove etti di hashish, suddivisi in altrettanti panetti, nascosti all’interno del magazzino adiacente al panificio. Inoltre, presso l’abitazione dell’indagato sono stati rinvenuti 9000 € in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato ed è in attesa dell’udienza di convalida per direttissima.

Gli stessi militari hanno denunciato un ragazzo ecuadoriano di 25 anni residente a Sampierdarena in quanto, durante un controllo, è stato trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish, una quantità troppo elevata per poter giustificare un uso esclusivamente personale della sostanza.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/droga-nel-magazzino-della-panetteria