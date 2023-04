Messina, tragedia sfiorata per un grosso albero caduto su un’auto in sosta

Un pino di grosse dimensioni è caduto ieri pomeriggio in viale Regina Elena. La caduta, avvenuta probabilmente a causa del maltempo dei giorni scorsi, è avvenuta pochi minuti prima delle 17 e l’albero ha occupato tutta la sede stradale bloccando di fatto la circolazione.

Per fortuna nella caduta non sono rimaste coinvolte persone, solo un’auto parcheggiata proprio accanto al pino è rimasta schiacciata dal peso del grande fusto. Per rimuovere l’albero caduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che con l’autogrù e l’autoscala, sono riusciti a rimettere in sicurezza l’area e a ripristinare la viabilità.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85499