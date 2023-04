PNRR. Lollobrigida: non aumentare il debito per spese superflue

(DIRE) Roma, 18 Apr. – I fondi del PNRR “vanno spesi bene e cercheremo di fare tutti gli sforzi possibili per spenderli bene e possibilmente tutti ma è evidente che, essendo parte di questi soldi a prestito, siamo orientati a pensare che se ci dovessimo rendere conto che alcune spese sono superflue, inutili, poichè non producono crescita e non ti permettono di ripagare i debiti, aumentare il debito sarebbe una cosa che nessuno riterrebbe utile”. Lo afferma il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, intervento al congresso della Cisal.

“Ho appena organizzato un tavolo del partenariato che doveva essere realizzato dal 2021 e che non era mai stato riunito- spiega Lollobrigida – nel mio ministero abbiamo raggiunto tutte le milestone previste. Il ministero dell’Agricoltura ha fatto tutto quello che poteva fare rispetto alle situazioni date, che sono frutto di un PNRR scritto in un altro tempo, con una mancanza di confronto precedente, sarebbe stato sufficiente un confronto più attento.

Abbiamo una serie di eventi, compresa l’aggressione della Russia all’Ucraina che ha cambiato lo scenario, quindi ci sono una serie di modifiche che noi stiamo proponendo e chiedendo, e speriamo che l’Europa ci metta in condizione di fare l’interesse generale”. (Anb/ Dire) 13:02 18-04-23