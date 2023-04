Roma. Chirurgo calabrese salva la vita a turista straniero dopo la “rottura” del cuore

Un turista polacco di 55 anni è stato colto da malore improvviso mentre era in visita in Piazza San Pietro in Vaticano. Lo straniero subito soccorso e ricoverato d’urgenza è stato sottoposto ad Ecocardiogramma ed Angio Tac toracica dalla quale si evidenziava un rottura di cuore e pseudo aneurisma.

Intorno alle 16:00 dello stesso giorno l’uomo veniva trasferito presso la Cardio Chirurgia del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, dove veniva ad operazione in emergenza dal Professor Carmelo Dominici, (referente Cardicohirurgia Tecnologie Innovative) ad intervento di ventricoloplastica riparativa sec. Dor.

Ad intervento perfettamente riuscito e dopo qualche girono di degenza in terapia intensiva il paziente veniva svezzato sia dal contropulsatore aortico che dal respiratore meccanico e quindi estubato. Attualmente soggetto è in via di trasferimento presso una struttura di riabilitazione intensiva della regione Lazio.

Il Professor Dominici, conosciuta ed apprezzata eccellenza reggina originario di Bagnara Calabra (RC), ha eseguito più di 3000 interventi cardiochirurgici da primo operatore, con autonomia professionale nella gestione di tutte le patologie e di tutti gli accessi della cardiochirurgia dell’adulto.

