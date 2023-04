Salone del Mobile, Meloni: lotta alla contraffazione, tutela di brevetti e marchi e strumenti per fra crescere le PMI

“La qualità dei prodotti italiani è la cosa più preziosa che abbiamo. Al Salone del Mobile di Milano ho spiegato come intendiamo valorizzare le nostre eccellenze: lotta alla contraffazione e tutela di brevetti e marchi, strumenti per far crescere le piccole e medie imprese, formazione e competenza“.

Così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia sulla sua pagina ufficiale Twitter dopo il taglio del nastro e la visita al Salone del Mobile 2023 a Milano Fiera. Quest’ultimo e la Design Week è uno degli eventi più importanti per l’economia italiana ed attrae centinaia di migliaia di visitatori da ogni parte del mondo. Una vetrina unica per il design Made in Italy e non solo.

Federica Romeo