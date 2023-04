Scuola. Meloni: Liceo del Made in Italy in dirittura d’arrivo

(DIRE) Milano, 18 Apr. – “Il Liceo del Made in Italy è in dirittura d’arrivo. Credo che le aziende capiscano benissimo cosa intendiamo quando parliamo di una rivoluzione culturale che porti a basare molto lavoro sulla nostra eccellenza, mettere in rapporto l’offerta con la domanda di lavoro che oggi sono totalmente disallineate”.

Così la premier Giorgia Meloni nel corso del suo intervento al Salone del Mobile di Milano. “Abbiamo il paradosso – aggiunge Meloni – di un’alta disoccupazione e la difficoltà oggettiva a trovare posti di lavoro in settori che sono d’eccellenza.

Ritengo una cosa strategica cercare di allineare il rapporto fra domanda e offerta di lavoro facendo una rivoluzione culturale sul ruolo del sapere artigiano insieme all’innovazione del nostro ordinamento”. (Bol/ Dire) 13:08 18-04-23