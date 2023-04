Tiro con l’Arco. CdM Anatalya: 3 record italiani per gli Azzurri Compound

(DIRE) Roma, 18 Apr. – Prima giornata di gare ad Antalya, in Turchia, dove ha fatto il suo esordio la World Cup 2023. Nel pomeriggio a segnare l’inizio stagionale della competizione sono stati i compound con le 72 frecce di qualifica, con livello altissimo come dimostra il nuovo record mondiale a squadra maschile fatto segnare dagli USA e altri due primati eguagliati.

Anche l’Italia si è distinta nelle prestazioni, visto che Marco Bruno (715), il mixed team con Bruno e Roner (1414) e il trio maschile con Bruno, Costantino e Sut (2110) hanno realizzato in tutti e tre i casi il nuovo primato italiano (questi i punteggi superati: 714 nell’individuale maschile, 1411 nel misto e 2105 punti per la squadra maschile).

In campo maschile il danese Mathias Fullerton conclude primo con 717 punti, ad una sola lunghezza dal record del mondo, seconda posizione per lo statunitense Sullivan a 715, stesso punteggio per Roberto Hernandez (ESA). Prova ottima per Marco Bruno che raggiunge anche lui quota 715 con 33 ori, punteggio che gli vale la quinta posizione e il record nazionale. Gli altri azzurri Leonardo Costantino e Jesse Sut si posizionano al 55esimo posto con 698 e al 61esimo con 697. Al primo turno Bruno sfiderà il polacco Konecki, match molto difficile per Leonardo Costantino contro lo statunitense Braden Gellenthien e anche per Sut che trova sulla sua strada il padrone di casa Haney, quarto dopo la qualifica.

Tra le donne la migliore delle Azzurre è Elisa Roner, diciottesima con 699 punti, Marcella Tonioli chiude al ventiquattresimo posto con 695 e Irene Franchini al trentanovesimo con 686. Anche in questo caso qualifica di altissimo livello con l’indiana Vennam prima a quota 713, eguagliato il record mondiale, davanti a Quintero (MEX) e alla colombiana Sara Lopez che si fermano a 711 e 710.

Questi gli incroci per il primo turno delle eliminatorie: Roner-Shkliar (UKR), Tonioli-Khoerunisa (INA), Franchini-Chaudhary (IND). Nella gara a squadre maschile straordinaria prestazione degli Stati Uniti d’America che totalizzano 2140 e firmano il nuovo record del mondo grazie alle frecce di Gellenthien, Lutz, Sullivan. Secondo posto per la Danimarca (2136) e terzo per la Turchia (2132).

L’Italia è decima con 2110 punti ed entrerà in tabellone dagli ottavi di finale sfidando la Malesia (Mazuki, Md Ariffin, Muhammad). Sesta posizione invece per il terzetto dell’Italia femminile con 2080 punti, mentre in cima alla classifica ci sono India (2112), Messico (2112) e Colombia (2106).

Le Azzurre agli ottavi se la vedranno con la Gran Bretagna (Carpentier, Chappell, Gibson). Altro record del mondo eguagliato nel mixed team dove i colombiani Lopez e Munoz chiudono la qualifica con 1424 punti davanti a India e Danimarca rispettivamente a quota 1422 e 1420.

La coppia dell’Italia Bruno-Roner è ottava con 1414 e agli ottavi di finale sfiderà la vincente di Turchia-Singapore. Domani seconda giornata di gare con al mattino le eliminatorie a squadre compound e al pomeriggio l’esordio dell’arco olimpico con le frecce di qualifica e il primo turno di scontri.

Le finali di Sabato (compound) e Domenica (ricurvo) verranno trasmesse in live streaming su Olympic Channel, mentre una sintesi verrà mandata in onda in TV da Rai Sport. (Com/Gas/ Dire) 22:53 18-04-23