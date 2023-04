23.25 – Sono due le vittime di un incidente aereo avvenuto in un terreno al confine delle province di Forlì-Cesena e Ravenna, in Emilia Romagna. Il deltaplano era partito da Villafranca è precipitato al suolo in località Filetto senza dare scampo agli occupanti, inutili i soccorsi giunti sul posto. A rimanere uccisi nell’incidente un 65enne, pilota ed istruttore, ed un 32enne di Riolo Terme. Sul posto i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco. (foto di repertorio)

Silv Bott