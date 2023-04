Calcio. Ranking UEFA, Italia batte storico record di punti

Superata anche la stagione 2014-15, in cui la Juve arrivò in finale di Champions

(DIRE) Roma, 19 Apr. – Grazie al comportamento delle squadre italiane nelle coppe europee, l’Italia registra la miglior stagione della storia per livello di punti conquistati nel ranking UEFA per federazioni. L’Italia ha finora “incassato” 19,214 punti, battendo il record di 19 punti della stagione 2014-15, quando la Juventus arrivò in finale di Champions League (dove fu sconfitta dal Barcellona), e in Europa League Napoli e Fiorentina riuscirono a raggiungere le semifinali.

Attualmente l’Italia è seconda dietro alla sola Inghilterra per punti conquistati quest’anno, mentre a livello di ranking occupa il quarto posto – scrive Calcio e Finanza – seppur con buone chance di scavalcare la Germania dalla prossima stagione. (Red/ Dire) 09:55 19-04-23