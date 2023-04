EXPO 2030. Salvini incontra delegazione BIE

(DIRE) Roma, 19 Apr. – Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato la delegazione BIE (Bureau international des expositions), nella Capitale per una valutazione del progetto di candidatura di Roma ad ospitare l’Esposizione universale del 2030, composta dal segretario generale Dimitri Kerkentzes, dal presidente dei delegati, Murager Sauranbayev e dai delegati Per Sjonell, Albina Assis e Rolando Ruiz Rosas. Salvini, spiega una nota del MIT, “ha illustrato l’impegno del governo per ammodernare le infrastrutture non solo nella Capitale ma in tutto il Paese, ed è significativo che la delegazione abbia chiesto rassicurazioni sul nuovo codice degli appalti – memore delle difficoltà burocratiche del passato per Expo Milano 2015 – e abbia domandato aggiornamenti sia sugli investimenti straordinari in Liguria che sul Ponte sullo Stretto che sta evidentemente riscuotendo grande interesse internazionale”.

Il ministro ha ribadito che "l'impegno del governo per sbloccare opere e accelerare le realizzazioni sarà indipendente da Expo Roma 2030. Molti lavori sono in corso anche in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e l'esecutivo è determinato a spingere affinché l'Italia sia all'altezza delle aspettative dei propri cittadini e di chi viene dall'estero".