Giovedì 21 Aprile, Giuseppe Scopelliti presenta il suo libro a Rieti

Continua il tour di Giuseppe Scopelliti per presentare il suo libro “Io sono libero”. La tappa di Giovedì 21 Aprile, vede l’ex Presidente della Regione Calabria ed ex Sindaco di Reggio Calabria, presente a Rieti nella sala Rieti Sotterranea, in via Pellicceria 24 alle ore 18:30 per parlare del suo libro e della sua avvincente vicenda umana e politica. Il dibattito sarà moderato dal direttore di RietiLife Emiliano Grillotti, e presentato da Chicco Costini.

Al tavolo assieme a Scopelliti l’avvocato Antonio Perelli e Gianfranco Fini, politico di lungo corso, ex presidente della Camera, ex Ministro, ledear politico di Alleanza Nazionale.

Il libro di Giuseppe Scopelliti “Io sono libero” è focalizzato sul rapporto tra giustizia e politica, una correlazione sempre attuale che spesso crea delle disparità di trattamenti e quindi delle distorsioni del sistema che dovrebbero essere assolutamente eliminate.

FMP