Imprese. Urso: nel 2022 farmaceutica cresciuta del 43%

(DIRE) Roma, 19 Apr. – ”Al netto degli energetici, la farmaceutica è cresciuta del 43% nel 2022, con un saldo estero positivo di 9 miliardi”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla seconda edizione del ‘Digital Health Forum’.

Promosso da Annalisa Chirico, con il patrocinio di Farmindustria, in collaborazione con Vodafone, l’evento ha acceso i riflettori sulle politiche più efficaci per lo sviluppo delle tecnologie digitali applicate alla salute.

”Dobbiamo inoltre evidenziare – ha concluso l’esponente del governo – che è un settore leader per spese, investimenti e innovazioni e questo credo sia particolarmente significativo in un Paese di sistema imprenditoriale che ha aumentato gli investimenti per l’innovazione ma che resta ancora indietro rispetto ad altri sistema a cui noi dobbiamo paragonarci”. (Fde/Dire) 13:20 19-04-23