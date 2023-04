Latina, incendio appartamento a Gaeta

La squadra del distaccamento di Gaeta è intervenuta per un incendio di un’abitazione, in Via degli abeti. Il rogo è divampato nel soggiorno di un appartamento al terzo piano, il fumo generato dalla combustione ha raggiunto il vano scale e le mansarde al piano superiore.

Uno dei condomini, un uomo di 64 anni, colto da malore è stato immediatamente soccorso dai Vigili del Fuoco e successivamente consegnato al 118 per le cure del caso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85516