RAW Art Night: Seconda edizione, Venerdì 21 Aprile 2023

La notte dell’arte contemporanea a Roma

Roma Art Week è orgogliosa di annunciare la seconda edizione di RAW Art Night, l’iniziativa culturale che illuminerà le notti di Roma il prossimo 21 Aprile 2023.

RAW Art Night è un’apertura serale di un solo giorno dalle 19:00 alle 22:30 e oltre, creata per offrire al pubblico un’esperienza unica di fruizione dell’arte contemporanea. Durante questa notte speciale, gallerie, associazioni, alberghi, collettivi, strutture polivalenti e curatori metteranno a disposizione spazi, idee e progetti per l’occasione, in una serata dedicata ad uno dei modi più interessanti e coinvolgenti per raccontare il nostro tempo che l’arte contemporanea rappresenta.

In questa edizione, RAW Art Night si propone di mantenere vivo l’interesse sull’arte contemporanea e di creare un movimento continuo per farla parlare e darle maggiore visibilità. È un’occasione per aumentare l’offerta di iniziative della città, allo stesso tempo che rappresenta un modo per far conoscere la città di Roma sotto una luce nuova e affascinante.

La particolarità di questa iniziativa risiede nella sua idea di un’edizione in notturna. La suggestione che Roma suscita dopo il tramonto, e la maggior libertà del pubblico fruitore in orario extra lavorativo, rendono l’evento un’occasione imperdibile per uscire di sera partecipando ad un evento culturale di alto livello.

La partecipazione alla RAW Art Night è completamente gratuita, sia per i partecipanti che per i visitatori, in quanto non sono ammessi eventi che prevedano un costo di ingresso. Questo è reso possibile grazie alla proficua collaborazione con l’Assessorato Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale.

RAW Art Night rappresenta un’opportunità straordinaria per i romani e per i turisti di vivere una notte d’arte unica e indimenticabile.

Tutti gli eventi di RAW Art Night sono qui: https://romeartweek.com/it/artnight/

Tra gli eventi di RAW Art Night, presso Kou Gallery, si terrà una vendita di beneficenza di opere d’arte donate dagli artisti, per sostenere il programma MuccArt lanciato da GSI Italia. Questo programma mira a salvare 300 famiglie in Etiopia acquistando una mucca per ciascuna di esse. Acquistando e donando un’opera d’arte, i collezionisti e gli artisti italiani sensibili ai temi della povertà e della solidarietà internazionale potranno contribuire a questa nobile causa. GSI Italia fornirà a ciascun donatore l’evidenza della consegna della mucca, acquistata grazie alla vendita all’asta delle opere messe a disposizione dagli artisti e collezionisti partecipanti. In Etiopia, una mucca può letteralmente salvare la vita di un’intera famiglia e l’arte può aiutare a realizzare questo obiettivo. In questo momento sono oltre 70 le opere donate e il numero è in continuo aumento.

comunicato stampa