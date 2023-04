Rifiuti. Lega: regolamento imballaggio UE lesivo per Italia

“Siamo al lavoro per bloccarlo”

(DIRE) Roma, 19 Apr. – “L’Italia è indiscutibilmente eccellenza per quanto riguarda la capacità di riciclare. Nel recupero e riuso dei rifiuti da imballaggio, infatti, registriamo tassi record tra i Paesi Ue: ben il 73,3% nel 2021, traguardo superiore non solo all’obiettivo europeo del 65% previsto per il 2025, ma anche a quello del 70% per il 2030. Il nostro Paese, quindi, non si può piegare a scelte scellerate di Bruxelles che metterebbero fuori mercato imballaggi sicuri e riciclabili escludendo soluzioni, materiali e tecnologie su cui si è investito molto. Ne conseguirebbero costi economici insostenibili per il rifacimento di intere filiere per l’adeguamento delle linee di produzione.

Per questo la Lega ha sostenuto in commissione politiche UE un parere contrario al nuovo regolamento europeo sugli imballaggi. Non possiamo accettare un modello di produzione e di consumo in base al quale, paradossalmente, il contenitore è più importante del contenuto da proteggere. Questo, piaccia o meno all’ideologismo green targato Bruxelles: è semplicemente inaccettabile”. Lo dichiarano il deputato della Lega Stefano Candiani, capogruppo in commissione Politiche dell’Unione e il presidente della commissione Alessandro Giglio Vigna. (Com/Pol/ Dire) 21:36 19-04-23