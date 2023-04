Roma. Arrestata in flagranza. Aveva scambiato una dose di cocaina con un gratta e vinci

Proseguono le attività della Polizia di Stato per il contrasto dei crimini legati allo spaccio. Ha scambiato una dose di cocaina con un “gratta e vinci” vincente per la somma di 20 euro.

Non si era però accorta di essere stata seguita dagli agenti in borghese del commissariato Esposizione che, appena intuito di essere di fronte ad un “baratto” illecito, hanno subito bloccato la donna, ponendola in arresto. Il fatto è avvenuto presso un comprensorio in viale di Tor Marancia e successivamente, nell’appartamento della sospettata, sono state trovate altre dosi di cocaina e hashish. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Ad ogni modo l’indagata è da ritenere presunta innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile