Scuola. Fanuli (Lega): subito interventi concreti per affrontare il disagio degli studenti

(DIRE) Roma, 19 Apr. – La necessità di interventi concreti per affrontare il disagio manifestato dagli studenti in Italia. Un grido di allarme arrivato da più parti. E’ quanto vuole sottolineare Eloisa Fanuli, dirigente della Lega. “La notizia dell’occupazione del liceo linguistico Manzoni di Milano – dice- arriva dopo che gli stessi studenti dell’istituto avevano diffuso i risultati di un sondaggio che denunciava un disagio emotivo per la pressione scolastica. Ora aggiungono di soffrire di ansia, frustrazione, di subire il peso della competizione con i propri compagni e del giudizio attraverso il voto.

La votazione negativa viene percepita come fallimento o umiliazione, hanno spiegato gli studenti, perché la narrazione che viene imposta è quella di dover sempre dimostrare di essere all’altezza, anche per guadagnarsi il rispetto di chi si ha di fronte.

Se invece si è abituati a prendere bei voti, hanno sottolineato ancora, si è costretti a fare ogni volta il possibile per non essere una delusione, talvolta spingendosi allo stremo per dimostrare di valere qualcosa. Ecco- ha continuato Fanuli- le richieste d’aiuto che ormai si ripetono costantemente, in ogni parte d’Italia, dal corpo studentesco e dal personale docente, non possono continuare ad essere inascoltate.

Il Governo ha già pensato di aumentare le risorse da destinare al bonus psicologico per il 2023, istituire un servizio di consulenza psicologica nelle scuole e destinare alcune risorse non utilizzate nella fase emergenziale della pandemia per conferire incarichi di collaborazione a psicologi presso le ASL, emendamenti bipartisan al decreto Milleproroghe presentati in una conferenza stampa al Senato alla presenza di diversi parlamentari di maggioranza e opposizione. Ma non basta: bisogna intervenire subito, concretamente- ha concluso la dirigente della Lega- al fine di evitare ulteriori tragedie come quelle purtroppo già avvenute”. (Red/ Dire) 13:23 19-04-23