Tragedia al circo, trapezista cade davanti al pubblico durante un’esibizione con il marito

La donna muore dopo essere precipitata nel vuoto mentre si esibiva. Proteste sui social per la mancanza di protezione

Tragedia al circo cinese nella città cinese di Suzhou, nella provincia centrale di Anhui. Il 15 Aprile una trapezista di nome Sun, è morta durante un’esibizione con il marito. precipitando nel vuoto. È stata portata in ospedale ma è morta per le ferite riportate nella caduta.

I video sui social dell’incidente mostrano la coppia trasportata in alto da una gru sopra un grande palco all’aperto, con la donna che si aggrappava al marito le cui braccia erano avvolte attorno a due pezzi di tessuto appesi alla gru. Mentre oscillavano a mezz’aria, la donna ha avvolto le braccia intorno alla testa del marito e si è appesa a lui. Ma ha perso la presa ed è precipitata sul palco duro tra le urla della folla.

La donna non indossava alcuna cintura di sicurezza e non vi erano reti di sicurezza o tappetini a terra. Alla luce di quanto è accaduto, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, chiede che vengano applicati regolamenti più severi sull’industria acrobatica e una migliore protezione per gli artisti.

c.s. – Sportello dei Diritti