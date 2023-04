Un morto e 5 feriti per crollo di un garage a Manhattan

08:00 – Una vittima e cinque feriti è il bilancio del crollo di un garage a New York, nel popoloso quartiere di Manhattan. Il pavimento dell’edificio in questione, una struttura di tre piani, sono crollati intorno alle 16:15 ora locale (le 22:15 in Italia). La struttura si trova in una zona limitrofa a Wall Street, meno di un chilometro, di distanza.

L’incidente ha causato la caduta delle automobili che vi erano parcheggiate mentre all’interno del garage c’erano ancora le sei persone rimaste coinvolte nell’incidente che ha visto crollare parte della struttura.

Sul posto i Vigili del Fuoco e le autorità locali indagano per capire le cause che hanno determinato il crollo dell’edificio adibito a garage a Manhattan. (foto di repertorio)

Federica Romeo