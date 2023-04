Viabilità. Prosegue sgombero neve al Colle del Gran San Bernardo

Tra la VDA e la Svizzera, attesa per il Giro d’Italia

(DIRE) Saint-Rhémy-en-Bosses (Aosta), 19 Apr. – Prosegue lo sgombero della neve per la riapertura del colle del Gran San Bernardo. L’obiettivo è anticipare la riapertura per il passaggio del Giro d’Italia, con la 13esima tappa in programma Venerdì 19 Maggio tra Borgofranco d’Ivrea e Crans Montana, quando il passo dovrebbe essere la Cima Coppi della corsa. Lo sgombero della neve è iniziato a fine Marzo.

Le frese dell’ANAS della Valle d’Aosta proseguono il lavoro, dopo che gli operatori hanno individuato il tracciato della Statale 27 tramite le sonde di metallo. Lo sgombero neve si attesta, in questi giorni, a circa 2 chilometri dal confine di Stato con la Svizzera. (Mal/ Dire) 10:09 19-04-23 [FOTO DI REPERTORIO]